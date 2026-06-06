أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

كشف الإعلامي أمير هشام عن رواتب خيالية يحصل عليها بعض العاملين داخل فريق الكرة في نادي الزمالك، منهم الطبيب الإسباني جيرارد الذي تم التعاقد معه في الموسم الحالي خلفا للدكتور محمد أسامة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: نادي الزمالك دفع مبالغ كبيرة لشراء عمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو، وقبلهم محمود جهاد أيضا، والثلاثي بـ110 ملايين جنيه تم دفعهم لنادي فاركو.

وأكمل: الـ110 مليون جنيه تم دفعهم لنادي فاركو ساهموا في حل أزمة القيد التي كان يعاني منها النادي في وجود جون إدوارد نفسه.

وتابع: الزمالك في حال رغبته في بيع الثلاثي لن يحقق الاستفادة المالية لأنهم لا يلعبوا بصفة مستمرة، وأي تجربة يكون لها إيجابيات وسلبيات.

وأضاف: جون إدوارد قام بالتعاقد مع عدد من الصفقات التي لم تنجح، ومن الصعب تسويقها، باستثناء عدي الدباغ وشيكو بانزا وخوان بيزيرا، وهناك جزئية يتحدث فيها مع مسئولي الزمالك بأن هناك لاعبين تتقاضى رواتب عالية ولا تشارك مع الفريق.

وزاد: محمد أسامة طبيب الزمالك كان يحصل على 50 ألف جنيه شهريًا، بينما يحصل الطبيب الإسباني جيرارد أوسو يتقاضى بما يعادل نصف مليون جنيه شهريًا وهو رقم كبير وهناك شكاوى من بعض اللاعبين بسببه.

وواصل: عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في نادي الزمالك، تم تعيينه في النادي الذي يعاني من إيقاف قيد، ويحصل على راتب 200 ألف جنيه شهريًا من الزمالك، وهذه الأموال يتم دفعها رغم المعاناة المالية وإيقاف القيد.

وأردف: نادي الزمالك تدرب في الكلية الحربية والذي يتم تأجيره بمليون جنيه شهريًا، من أجل تغيير الأجواء والبعد عن مقر النادي في ميت عقبة".

وختم: هناك لاعبين أجانب مثل شيكو بانزا لا يعرفون مقر نادي الزمالك من الأساس.. وبالتالي التكلفة الخاصة بتأجير الملعب تصل 12 مليون جنيه سنويًا. والبعض يقول أنه تم تخفيض المبلغ لـ10 مليون جنيه وكل هذه الأموال يتم دفعها في ظل الأزمة المالية الخانقة.