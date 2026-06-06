قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تداول صور امتحان عربي الدبلومات الفنية بعد دقيقتين من توزيعه باللجان بتليجرام|التعليم:جاري التأكد
مراتي.. عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه بصور جديدة
موعد مباراة مصر والبرازيل و القنوات الناقلة
الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر
حظر الموبايل بلجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للطلاب و الملاحظين
انتهاكات وحشية إسرائيلية على لبنان تخلف 21 شهيدا
القيادة المركزية الأمريكية: اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز
فى ذكراه.. قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين
ذكرى رحيل محمود المليجي.."شرير الشاشة المصرية"
شوبير: مصطفى دفع ثمن اسمي.. والحضري الأفضل في تاريخ حراسة المرمى بمصر
بورصة الدواجن الآن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم السبت
بيراجعوا القرآن.. طلاب الثانوية الأزهرية يتوافدون على لجان الامتحانات.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الزمالك حل أزمة القيد بـ فاركو..ومرتب الطبيب الإسباني خيالي

حسين لبيب
حسين لبيب
يارا أمين

كشف الإعلامي أمير هشام عن رواتب خيالية يحصل عليها بعض العاملين داخل فريق الكرة في نادي الزمالك، منهم الطبيب الإسباني جيرارد الذي تم التعاقد معه في الموسم الحالي خلفا للدكتور محمد أسامة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: نادي الزمالك دفع مبالغ كبيرة لشراء عمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو، وقبلهم محمود جهاد أيضا، والثلاثي بـ110 ملايين جنيه تم دفعهم لنادي فاركو.

وأكمل: الـ110 مليون جنيه تم دفعهم لنادي فاركو ساهموا في حل أزمة القيد التي كان يعاني منها النادي في وجود جون إدوارد نفسه.

وتابع: الزمالك في حال رغبته في بيع الثلاثي لن يحقق الاستفادة المالية لأنهم لا يلعبوا بصفة مستمرة، وأي تجربة يكون لها إيجابيات وسلبيات.

وأضاف: جون إدوارد قام بالتعاقد مع عدد من الصفقات التي لم تنجح، ومن الصعب تسويقها، باستثناء عدي الدباغ وشيكو بانزا وخوان بيزيرا، وهناك جزئية يتحدث فيها مع مسئولي الزمالك بأن هناك لاعبين تتقاضى رواتب عالية ولا تشارك مع الفريق.

وزاد: محمد أسامة طبيب الزمالك كان يحصل على 50 ألف جنيه شهريًا، بينما يحصل الطبيب الإسباني جيرارد أوسو يتقاضى بما يعادل نصف مليون جنيه شهريًا وهو رقم كبير وهناك شكاوى من بعض اللاعبين بسببه.

وواصل: عبدالرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في نادي الزمالك، تم تعيينه في النادي الذي يعاني من إيقاف قيد، ويحصل على راتب 200 ألف جنيه شهريًا من الزمالك، وهذه الأموال يتم دفعها رغم المعاناة المالية وإيقاف القيد.

وأردف: نادي الزمالك تدرب في الكلية الحربية والذي يتم تأجيره بمليون جنيه شهريًا، من أجل تغيير الأجواء والبعد عن مقر النادي في ميت عقبة".

وختم: هناك لاعبين أجانب مثل شيكو بانزا لا يعرفون مقر نادي الزمالك من الأساس.. وبالتالي التكلفة الخاصة بتأجير الملعب تصل 12 مليون جنيه سنويًا. والبعض يقول أنه تم تخفيض المبلغ لـ10 مليون جنيه وكل هذه الأموال يتم دفعها في ظل الأزمة المالية الخانقة.

الإعلامي أمير هشام الطبيب الإسباني جيرارد نادي الزمالك عمرو ناصر فاركو محمود جهاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

السيدة واولادها

مشهد صادم أمام المقابر.. سيدة تحرض أبناءها بالدعاء علي والدهم.. الله يجحمك يا بابا

تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لعودة بطاقة التموين بعد الحذف

موعد فتح باب تظلمات التموين 2026.. 6 خطوات لتفعيل البطاقة بعد الحذف

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

ابنه شيرين عبد الوهاب

غياب شيرين عبد الوهاب يثير التساؤلات في حفل تخرج ابنتها.. وزينة تظهر بجوار مريم ووالدها

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

أكبر خطة تدريبية.. جامعة القاهرة تواصل برنامج «إتقان» لتأهيل كوادرها الإدارية

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار تؤكد في باريس: تمكين المرأة استثمار استراتيجي

علم الهند

نائب سفير الهند: مصر تلعب دور محوريا وقياديا في بناء وترسيخ السلام والاستقرار إقليميا ودوليا

بالصور

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟.. خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا
كيف تستعيدين ثقتك بنفسك بعد سن الأربعين؟ خطوات بسيطة لتجديد الطاقة والشعور بالرضا

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات
علامات تدل على أن زوجك يمر بضغوط نفسية.. لا تتجاهلي هذه الإشارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد