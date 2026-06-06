بعد الرحيل.. شريف إكرامي يودع يورتشيتش مدرب بيراميدز برسالة إنسانية

حرص شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز على توجيه رسالة وداع إلى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بعد رحيله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب شريف إكرامي: «بعض الناس يغادرون النادي، لكنهم لا يغادرون قلبك أبدًا.. شكرًا لك يا كرونو على كل شيء، لك مني كل الاحترام والمحبة».

انباء عن رحيل كرونسلاف يورتشيتش

أبلغ الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبي الفريق بالرحيل عن تدريب الفريق بعد نهاية تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وقام كرونسلاف يورتشيتش بإرسالة رسالة للاعبين عبر جروب الواتس اب برحيله عن قيادة بيراميدز بعد سنوات قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق السماوي.

وينتظر نادي بيراميدز الاعلان الرسمي برحيل المدير الفني خلال الساعات المقبلة من أجل البدء في اختيار مدير فني جديد للفريق.

مسيرة ناجحة منذ فبراير 2024

تولى يورتشيتش القيادة الفنية لفريق بيراميدز في 8 فبراير 2024 خلفًا للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، ونجح منذ توليه المسؤولية في بناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وخلال فترة قيادته للفريق، أشرف المدرب الكرواتي على 132 مباراة في مختلف البطولات، حقق خلالها 89 انتصارًا، مقابل 25 تعادلًا و18 هزيمة، ليصبح أحد أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ النادي من حيث النتائج والبطولات.

شهدت حقبة يورتشيتش أفضل فترات بيراميدز على الإطلاق، حيث قاد الفريق للتتويج بخمسة ألقاب تاريخية. ونجح في الفوز بلقب كأس مصر مرتين خلال موسمي 2023-2024 و2025-2026 على حساب زد إف سي.

كما حقق الإنجاز الأبرز بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025 بعد الفوز على ماميلودي صن داونز، إلى جانب التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان، وكأس القارات الثلاث ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد الفوز على الأهلي جدة بثلاثية نظيفة في السعودية.

ويبقى قرار يورتشيتش المنتظر محل متابعة داخل أروقة النادي، خاصة في ظل النجاحات غير المسبوقة التي حققها مع الفريق، والتي جعلت منه أحد أبرز المدربين في تاريخ بيراميدز الحديث