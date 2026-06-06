أول تعليق من يورتشيتش على أنباء رحيله عن بيراميدز

كشف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش عن موقفه الحالي بشأن مستقبله التدريبي، مؤكدًا أنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، رغم تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الماضية.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح يورتشيتش أنه يفضل التريث قبل حسم وجهته المقبلة، مشيرًا إلى أنه قام بتأجيل جميع المفاوضات والمحادثات المتعلقة بمستقبله المهني حتى يحدد موقفه بشكل كامل.

وأكد المدرب الكرواتي أنه لا يزال يدرس خياراته المختلفة، خاصة أنه يرغب في مواصلة العمل في أجواء تنافسية تمنحه فرصة التتويج بالألقاب وتحقيق النجاحات خلال المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية.

بين تجربة جديدة والحصول على راحة

وأشار يورتشيتش إلى أن جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة أمامه في الوقت الحالي، موضحًا أنه قد يبدأ تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، أو ربما يفضل الحصول على فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى العمل من جديد.

وأضاف أن الأمر الأهم بالنسبة له يتمثل في اختيار مشروع رياضي طموح، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون مع نادٍ يمتلك أهدافًا كبيرة ويسعى دائمًا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

نفي قاطع لوجود مفاوضات مع الأهلي

وفي سياق متصل، نفى يورتشيتش بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا بشأن وجود مفاوضات بينه وبين النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق.

وشدد المدرب الكرواتي على أنه لم يتحدث مطلقًا مع مسؤولي الأهلي، كما لم يتلق أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة من جانب النادي، مؤكدًا أن جميع الأنباء التي ربطته بتدريب الفريق الأحمر لا أساس لها من الصحة.

واختتم يورتشيتش تصريحاته بالتأكيد على أنه سيعلن قراره النهائي فور حسم مستقبله، مشددًا على أن طموحه الأساسي يبقى العمل مع فريق قادر على المنافسة المستمرة وحصد البطولات