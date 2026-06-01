شوبير يكشف عن موقف بيراميدز من ضم ثنائي الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة اهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد مع بعض لاعبي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكدا أن النادي لا يضع الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ضمن خططه الحالية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن مصدرا داخل بيراميدز نفى وجود أي مفاوضات أو اهتمام بالتعاقد مع حسين الشحات، مشيرا إلى أن اللاعب ليس ضمن قائمة الأسماء المطروحة لتدعيم الفريق في الوقت الراهن.

وأضاف أن المصدر أكد خروج أحمد نبيل كوكا من دائرة اهتمامات النادي بشكل كامل، موضحا أن اسمه لم يُناقش داخل الإدارة أو الجهاز الفني ضمن خطط الانتقالات المقبلة.

وأشار شوبير إلى أن إدارة بيراميدز تقدر الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها حسين الشحات، إلا أن عدة عوامل تجعل فكرة التعاقد معه غير مطروحة حاليا، من بينها عامل السن واستقراره لسنوات طويلة داخل الأهلي، وهو ما قد يجعل استمراره مع فريقه الحالي الخيار الأقرب.

وأوضح أن الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة يورشيتش تلعب دورا مهما في تحديد احتياجات الفريق، لافتا إلى أن أي تغييرات مستقبلية على المستوى الفني قد تؤدي إلى مراجعة بعض الملفات، وإن كانت إدارة النادي تفضل الاستمرار في الاعتماد على المدربين الأجانب.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن موقف بيراميدز يبدو محسوما حتى الآن، في ظل عدم وجود نية أو تحركات فعلية للتعاقد مع حسين الشحات أو أحمد نبيل كوكا خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية الإدارة والجهاز الفني الحالي.