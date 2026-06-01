العراق: القوة ليست حلا وندعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى استقرار المنطقة

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق يدعم مسارات الحوار والتفاهم للوصول إلى الاستقرار.



وأضاف خلال لقائه مع السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل أن استخدام القوة لا يمثل حلاً مجدياً، مشدداً على أن العراق يدعم مسارات الحوار والتفاهم بوصفها السبيل الأمثل للوصول إلى الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة"،حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم.

تناول اللقاء تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، فضلاً عن استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن الأعرجي الدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي وفرنسا في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز التفاهم واستمرار وقف إطلاق النار، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الكامل في المنطقة.

من جانبه أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والأمنية، فضلاً عن تعزيز التعاون في ملف البيئة، مشيراً إلى أن العراق يمثل دولة محورية وله دور مهم ومؤثر في المنطقة.