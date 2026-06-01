الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رواندا تخسر قضية تعويضات اتفاقية اللجوء ضد بريطانيا

هاجر رزق

خسرت رواندا قضية التعويضات التي رفعتها ضد بريطانيا أمام محكمة التحكيم الدولية في لاهاي، التي طالبت فيها بإلزام لندن بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية إلى كيغالي بعد إلغاء كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني اتفاقية اللجوء الموقعة بين الطرفين.

وطالبت الحكومة الرواندية، أمام المحكمة، بريطانيا بدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، بحجة أنها انتهكت شروط الاتفاقية.

وقد وقعت الاتفاقية في عهد حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك، وكان الهدف منها أن تدفع لندن لرواندا مقابل استضافة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بطرق غير قانونية، لكن ستارمر ألغى الاتفاقية بعد فترة وجيزة من توليه السلطة عام 2024.

وخلال جلسات الاستماع التي استمرت ثلاثة أيام في هولندا، جادل فريق دفاع بريطانيا بأن إلغاء الخطة عند وصول حزب العمال إلى السلطة كان أمرا منطقيا تماما، وأنه من البديهي ألا تكون هناك أي مدفوعات إضافية مستحقة بعد ذلك.

وأكد ستارمر في يوليو 2024 أن حكومته لن تتبع سياسة سلفه سوناك الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا، وهو ما ينهي هذا المخطط قبل حتى إقلاع أي رحلات جوية. وقال إن "مخطط رواندا مات ودُفن قبل أن يبدأ. لم يشكل رادعا أبدا لعبور القوارب الصغيرة".

وأضاف "لست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا".

