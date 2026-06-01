إيركايرو تدشن جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

بدأ أمس الاحد، الجسر الجوي لشركة إيركايرو، لإعادة الحجاج من الأراضي المقدسة، حيث عادت أول رحلة منتظمة من جدة إلى ميلانو عبر القاهرة ضمن الخطة التشغيلية لمرحلة العودة لموسم حج هذا العام، وذلك بعد نجاحها في نقل ما يقرب من 4200 من مختلف الجنسيات عبر مطاري القاهرة والغردقة.

وشملت رحلات الشركة نقل حجاج من عدة دول بأوروبا و افريقيا من بينها النيجر وميلانو بإيطاليا و عدة مدن ألمانية و غيرها ، حيث حرصت إيركايرو على تقديم أعلى مستويات الخدمة والرعاية للحجاج طوال رحلة العودة، من خلال توفير الوجبات والمشروبات والخدمات اللازمة على متن الطائرات و اثناء التوقف بمطار القاهرة بما يضمن راحة المسافرين وسلامتهم.

وفي هذا السياق، أكد حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، أن الشركة نجحت في تنفيذ خطة تشغيل موسم الحج بكفاءة عالية، وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال شريف: «نفخر بالنجاح الذي حققته إيركايرو خلال المرحلة الاولي لموسم الحج لهذا العام، الذي أثمر عن نقل نحو 4200 حاج من عدة دول عبر مطاري القاهرة والغردقة، مع الالتزام الكامل بتقديم خدمات متميزة تليق بضيوف الرحمن، وقد حرصت فرق العمل بالشركة على توفير تجربة سفر آمنة ومريحة للحجاج في مرحلتي الذهاب والعودة، بما يعكس مكانة إيركايرو كشركة طيران وطنية قادرة على إدارة وتشغيل الرحلات الموسمية بكفاءة واحترافية».

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ رحلات العودة وفق الجداول الزمنية المقررة، مع تسخير جميع الإمكانات التشغيلية والفنية لضمان انسيابية الرحلات وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للحجاج حتى وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

ويأتي نجاح موسم الحج لهذا العام تأكيدًا على الخبرات المتراكمة التي تمتلكها إيركايرو في تشغيل الرحلات الموسمية، ودورها المتنامي في خدمة حركة الحج و العمرة وربط مختلف الوجهات الدولية عبر شبكة تشغيلها المتنوعة