رسمياً .. وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد فؤاد، مقدم البرامج بقنوات بي إن سبورتس، عن عودة وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى القلعة الحمراء لتولي منصب مدير الكرة بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أحمد فؤاد، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع وائل جمعة، الذي أكد له توليه منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بشكل رسمي اعتبارًا من الموسم الجديد.

وأشار الإعلامي إلى أن اختيار وائل جمعة لهذا المنصب يعد خطوة موفقة، في ظل ما يمتلكه من خبرات كبيرة اكتسبها خلال مسيرته الطويلة كلاعب، إلى جانب خبراته المتراكمة بعد اعتزاله كرة القدم.

وأضاف أن جمعة يتمتع بشخصية قوية وقدرة على فرض الانضباط داخل الفريق، وهو ما يجعله مؤهلًا لإدارة غرفة الملابس والتعامل مع اللاعبين بكفاءة، مؤكدًا أن تعيينه يمثل إحدى الخطوات المهمة في إطار تطوير منظومة العمل داخل النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة.