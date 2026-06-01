تفاصيل غضب توروب من الأهلي وعدم رحيله بالتراضي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن كواليس غضب ييس توروب المدير الفني للأهلي، وأسباب عدم رحيله بالتراضي عن تدريب الاهلي

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: ييس توروب غضب بشدة بعد مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري المصري بسبب إداري الأهلي.

واضاف: إداري النادي الاهلي طلب من ييس توروب تسليم مهامه ومفاتيح الاهلي، بسبب انتهاء فترة عمله مع الاهلي وهو ما جعل ييس توروب يغضب بشدة عقب مباراة المصري.



وتابع: ييس توروب تواصل مع ياسين منصور نائب رئيس الاهلي وأبلغه بغضبه الشديد لما حدث من إداري الاهلي

وواصل: توروب ينوي التصعيد ضد النادي الأهلي، لا سيما أن المدرب علم بخبر مفاوضات الأهلي مع بعض المدربين لتولي تدريب الفريق، وهو ما يعد مخالفًا للعقد المبرم بين ييس توروب والنادي الأهلي

وأكمل: باتريس فان بوميل على رأس المرشحين بقوة لتدريب النادي الأهلي خلفًا لييس توروب، وتوروب رحيله عن الأهلي اصبح مسألة وقت ليس أكثر.