صحيفة إيطالية: فان بوميل يقترب من تدريب الأهلي.. والمطالب المالية قد تعرقل الصفقة

دخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة من البحث عن مديره الفني الجديد، بعدما برز اسم الهولندي مارك فان بوميل كأحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، لخلافة ييس توروب.

وحسب تقارير صحفية إيطالية، وتحديدا صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن إدارة الأهلي فتحت خطوط اتصال مباشرة مع المدرب الهولندي من أجل مناقشة إمكانية توليه المهمة، في ظل رغبة النادي في التعاقد مع مدرب صاحب خبرات أوروبية كبيرة لقيادة المشروع الفني الجديد.

وأوضحت التقارير أن فان بوميل وضع شروطه المالية للموافقة على تدريب الأهلي، حيث طلب الحصول على راتب سنوي يصل إلى 4.5 مليون دولار، بينما تواصل إدارة القلعة الحمراء دراسة التفاصيل المالية ومحاولة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وأكدت المصادر أن المباحثات بين الجانبين ما زالت مستمرة، مع وجود رغبة متبادلة في حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الأهلي يسعى للاستقرار على المدير الفني الجديد في أسرع وقت.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة النادي تجهيز بدائل أخرى تحسبًا لأي تعثر في المفاوضات، حيث يبرز اسم البرتغالي ميجيل كاردوسو ضمن قائمة المرشحين لخلافة الجهاز الفني الحالي، حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع فان بوميل.