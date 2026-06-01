وفاة المخرج أيمن عبيس.. نقابة المهن السينمائية تنعى مخرج «حارة الزعفراني»
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟

رنا عصمت

البرقوق من الفواكه الصيفية التي لا تحظى بنفس شهرة البطيخ أو العنب، رغم أنه يحتوي على فوائد غذائية مهمة قد تساعد مرضى السكري على الاستمتاع بطعم حلو طبيعي بطريقة أكثر توازناً.

الدراسات الغذائية تشير إلى أن البرقوق يحتوي على ألياف ومضادات أكسدة قوية تساعد على دعم صحة القلب وتقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهي نقطة مهمة لأن ارتفاع السكر لفترات طويلة قد يزيد من الالتهابات ومشاكل الأوعية الدموية.

كما أن البرقوق يحتوي على مركبات نباتية تساعد على إبطاء امتصاص السكر نسبياً مقارنة ببعض الحلويات أو الوجبات الخفيفة المصنعة.

لماذا يعتبر البرقوق خياراً جيداً في الصيف:

- غني بالألياف التي تساعد على الشبع وتنظيم الهضم

- يحتوي على مضادات أكسدة تدعم صحة القلب

- يمنح طاقة خفيفة ومنعشة في الجو الحار

- قد يساعد على تقليل الرغبة في الحلويات الصناعية

- يمكن أن يساهم في دعم توازن التراكمي (HbA1c balance) عند تناوله باعتدال

لكن هناك فرق مهم يجب الانتباه له:

البرقوق الطازج يختلف كثيراً عن البرقوق المجفف.

البرقوق المجفف يحتوي على تركيز أعلى من السكر والسعرات بسبب فقدان الماء، لذلك يجب الحذر من الإفراط فيه، خاصة لمرضى السكري.

أفضل طريقة لتناول البرقوق:

- تناول حبة أو حبتين طازجتين كوجبة خفيفة

- تناوله كاملاً وليس كعصير

- يمكن دمجه مع الزبادي الطبيعي أو المكسرات

- تجنب تناوله مع حلويات أو عصائر أخرى في نفس الوقت

- راقب تأثيره على مستوى السكر لديك

المصدر بولد سكاى

