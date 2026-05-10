خلي بالك.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول البرقوق

يعد البرقوق من الفاكهة الموسمية التي يعشقها الكثير، وحذر الدكتور خالد العلمي اخصائي التغذية من الإفراط في تناول فاكهة البرقوق ، مؤكدين أنه رغم فوائده الغذائية العالية، إلا أن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض الأعراض الصحية المزعجة.

وأوضح أن البرقوق يحتوي على نسبة عالية من الألياف وسكر “السوربيتول”، ولذلك فأنه ممنوع لاصحاب لمرضي اضطراب الجهاز الهضمي ومرضى السكر.

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والانتفاخ زيادة الغازات والمغص لدى بعض الأشخاص ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر خاصة عند مرضى السكري عند تناول البرقوق المجفف.

وأشاروا إلى أن الاعتدال في تناوله يضمن الاستفادة من فوائده مثل تحسين الهضم ودعم صحة القلب دون التعرض للآثار الجانبية.

ونصح بتناول كميات معتدلة يوميًا، خاصة للأطفال ومرضى القولون العصبي والسكري، مع تجنب الإفراط في البرقوق المجفف لاحتوائه على تركيز أعلى من السكريات.