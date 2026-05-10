ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

يعد عصير البرتقال من أكثر المشروبات الطبيعية شيوعًا، خاصة في وجبة الإفطار، لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة تساعد على دعم الصحة وتعزيز المناعة. لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله بانتظام؟

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة ومساعدة الجسم على مقاومة نزلات البرد والعدوى. كما يساهم في تحسين صحة الجلد ودعم إنتاج الكولاجين.

ويساعد عصير البرتقال أيضًا في ترطيب الجسم وتعويض السوائل، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات أكسدة تساهم في حماية الخلايا من التلف. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يدعم صحة القلب ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

ومن الفوائد المرتبطة بتناول عصير البرتقال تحسين عملية الهضم، خاصة عند تناوله باعتدال، إذ يحتوي على مركبات قد تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي.

لكن خبراء التغذية يحذرون من الإفراط في تناوله، لأن العصير يحتوي على نسبة من السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم أو زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة، خاصة إذا كان مُضافًا إليه سكر.

وينصح متخصصون بتناول عصير البرتقال الطبيعي الطازج دون إضافة سكر، مع عدم الاعتماد عليه وحده كبديل لتناول الفاكهة الكاملة، للاستفادة من الألياف الغذائية الموجودة في البرتقال نفسه.