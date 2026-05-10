طريقة عمل المخروطة باللبن والعسل

تعد المخروطة باللبن والعسل من أشهر الأكلات الشعبية التقليدية التي ارتبطت بالمطبخ الريفي في مصر، حيث تتميز بمذاقها الدافئ وقيمتها الغذائية العالية.

وتحضر من عجينة بسيطة تقطع إلى شرائط صغيرة ثم تطهى بالحليب وتقدم مع السمنة والعسل، لتصبح وجبة شهية تناسب أجواء الشتاء والمناسبات العائلية.

المكونات

2 كوب دقيق

رشة ملح

ماء للعجن

2 كوب حليب

2 ملعقة سمنة أو زبدة

عسل أبيض أو عسل أسود حسب الرغبة

سكر حسب الرغبة



طريقة التحضير

1. يخلط الدقيق مع الملح، ثم يضاف الماء تدريجيا حتى تتكون عجينة متماسكة.



2. تعجن العجينة جيدا وتترك لمدة 20 دقيقة حتى ترتاح.



3. تفرد العجينة وتقطع إلى شرائط رفيعة أو قطع صغيرة.



4. تترك القطع قليلا حتى تجف بشكل خفيف.



5. يوضع الحليب على النار حتى يغلي، ثم يضاف السكر حسب الرغبة.



6. تضاف المخروطة تدريجيا مع التقليب المستمر، وتترك حتى تنضج ويصبح قوام الحليب أكثر كثافة.



7. تقدم ساخنة مع السمنة والعسل على الوجه.

نصائح للتقديم

يمكن إضافة القرفة أو جوز الهند حسب الرغبة.

تمنح السمنة البلدي مع العسل الأسود نكهة مميزة وتقليدية.