زى المطاعم.. طريقة عمل أوراك الدجاج بالصويا صوص والسمسم والعسل

تعد أوراك الدجاج بالصويا صوص والسمسم من الاكلات الشهية التى تقدم فى أفخم المطاعم.. فكيف تعديها لأفراد أسرتك بمذاق شهي؟!.

نعرض لكم طريقة عمل أوراك الدجاج بالصويا والسمسم والعسل من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

أوراك دجاج

بصل جوليان

ثوم

روزماري

زعتر

كرات

كرفس

جزر

صويا صوص

عسل

كوسة

كرنب

قرع

بهارات

فلفل حار

زنجبيل

فلفل ألوان

ملح

فلفل اسود

مكعب مرق

رشة سمسم

طريقة عمل أوراك الدجاج بالصويا والسمسم والعسل

حمري أوراك الدجاج في طاسة بها زيت على النار حتى تصل إلى اللون الذهبي ثم اخرجيها من الزيت.

في نفس الطاسة شوحي البصل مع الثوم وكل البهارات والخضار وتترك حتى تمتزج المكونات ثم ضعيها في صينية فرن مبطنة بورق زبدة.

ضعي اوراك الدجاج مع الخضار ثم أضيفي السمسم وادخليها الفرن وانتظري حتى تمام النضج وتقدم.