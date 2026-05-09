منتخب الشباب يخوض مرانه الأول استعداداً لوديتي عمان

خاض منتخبنا الوطني، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، مرانه الأول، اليوم، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لخوض وديتي منتخب عمان خلال معسكر مايو الحالي.

وشهد المران الأول، محاضرة فنية ركز خلالها الجهاز الفني على أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الالتزام بتعليمات التدريب، بينما اتسم المران بالقوة والحماس بمشاركة جميع اللاعبين.

اهمية المعسكر

وحرص الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، خلال حديثه مع اللاعبين، على تأكيد أهمية المعسكر، وتحديد الأهداف المطلوبة، مع التشديد على ضرورة الالتزام والانضباط من جانب الجميع.

مواجهة عمان

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب، خلال معسكره المغلق الممتد من 9 إلى 17 مايو الحالي، منتخب عمان في مباراتين وديتين يومي 14 و17 مايو، ضمن برنامج الإعداد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب الشباب قد استهل سلسلة مبارياته الودية بمواجهتين أمام منتخب العراق، انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي، بينما فاز منتخبنا الوطني، في الثانية بهدف دون رد.

كما شهد معسكر مارس الماضي، خوض وديتين أمام منتخب الجزائر، انتهت الأولى بالتعادل 2-2، بينما حسم التعادل السلبي المباراة الثانية.