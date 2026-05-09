الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر تحت 17 سنة يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة إثيوبيا في المغرب

منتخب الناشئين
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر تحت 17 سنة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 13 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، وسط طموحات كبيرة بتحقيق ظهور قوي والمنافسة على اللقب القاري.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب إثيوبيا يوم 13 مايو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يلتقي منتخب تونس يوم 16 مايو، ثم يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب المغرب يوم 19 مايو.

مجموعة قوية للفراعنة في البطولة

وأسفرت قرعة النسخة الحادية والعشرين من البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب وتونس وإثيوبيا، في مجموعة تُعد من أقوى مجموعات البطولة نظرًا لتقارب المستويات الفنية والطموحات الكبيرة للمنتخبات المشاركة.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات كوت ديفوار والكاميرون وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما جاءت مالي وأنجولا وتنزانيا وموزمبيق في المجموعة الثالثة، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات السنغال وجنوب أفريقيا والجزائر وغانا.

معسكر قوي استعدادًا للبطولة

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد بدأ المعسكر التحضيري يوم 11 أبريل الماضي، حيث خاض الفريق 6 مباريات ودية، من بينها مواجهات دولية قوية أمام منتخبي الجزائر واليابان، بهدف تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل السفر إلى المغرب لخوض البطولة.

قائمة منتخب مصر للناشئين

وضمت قائمة المنتخب عددًا من المواهب الواعدة من مختلف الأندية المصرية والأوروبية، حيث جاء في حراسة المرمى كل من مالك عبد الخالق ومحمد عبيد وياسين هشام وعبد العزيز محمود، بينما تضم القائمة عناصر بارزة في الدفاع والوسط والهجوم، من بينهم أمير حسن المحترف في أوترخت الهولندي، وأمير أبو العز لاعب مونزا الإيطالي، في إطار خطة إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية بصورة مميزة خلال السنوات المقبلة

