شوبير: أحمد الكأس أول من منح الفرصة لحمزة عبدالكريم مع منتخب الناشئين

طالب الإعلامي أحمد شوبير جماهير الكرة المصرية بالصبر على حمزة عبدالكريم لاعب نادي برشلونة بعد تسجيله ثلاثة أهداف في أخر مبارياته.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: سبق وتحدثت عن حمزة عبدالكريم حينما كان في قطاع الناشئين وطلبت من الأهلي منحه فرصة في الفريق الأول.

وواصل: للأسف نمنح اللاعب الفرصة مع الفريق الأول متأخر وبعد تقدمه في السن وهو قرار غريب وعكس ما نراه في الدوريات الأوروبية حاليا.

وأوضح : أحمد الكأس في منتخب الناشئين منح الفرصة لحمزة عبدالكريم وتوقع منذ البداية أن يصبح مهاجما مختلفا تماما عن باقي المهاجمين في مصر

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: مازال حمزة عبدالكريم يكتشف الأمور في برشلونة واتمنى عدم الحديث بكثرة عن انتقاله للنادي الكتالوني لأن الوقت مبكر لمثل هذه الأحاديث.