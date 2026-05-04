حمزة عبدالكريم: التأقلم في برشلونة لم يحدث بسىرعة والأمور تحسنت مع الوقت

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حمزة عبدالكريم: "التأقلم في برشلونة لم يكن بأسرع وقت ولكن مع الوقت الأمور تحسنت، الإحساس جميل ومبسوط والواحد عاوز أكتر ومبسوط إني هكمل".

وفي كرة القدم قد تكون بعض المباريات مجرد محطة عابرة لكن هناك مباريات تتحول إلى نقطة انطلاق.

وبالنسبة لحمزة عبد الكريم يبدو أن ليلة الهاتريك الذى سجله مع فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة في مرمى مونت كارلو لم تكن مجرد تألق مؤقت بل خطوة أولى نحو مسار أكبر داخل واحد من أعظم أندية العالم.

ومع كل لمسة جديدة يقترب اللاعب من تحقيق هدفه الأكبر وهو تثبيت أقدامه في الفريق الأول لنادي برشلونة.

ولم يكن الانتصار الكبير الذي حققه فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة على مونت كارلو بنتيجة (9-0) مجرد نتيجة لافتة في سجل مباريات الفئات السنية بقدر ما حمل بين طياته رسالة واضحة عن ميلاد نجم جديد بدأ يلفت الأنظار داخل لا ماسيا.