إحنا قدام نجم كبير.. عبد الباسط يتغنى بالقيمة التسويقية لحمزة عبد الكريم

اشاد الإعلامي أحمد عبد الباسط باللاعب الشاب حمزة عبد الكريم خاصة بعد المستويات التي قدمها مؤخرًا مع برشلونة ، والتي أعادت الحديث مجددًا عن مستقبله وقيمته السوقية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"القيمة التسويقية لـ حمزة عبد الكريم ترتفع عشان تكون مليون يورو ..".

واضاف :"لاعب مصري 18 سنة بيلعب في شباب برشلونة ودي قيمته التسويقية يبقى احنا قدام نجم كبير قريب أوي هيكون هو نجم المنتخب الأول ".

في كرة القدم قد تكون بعض المباريات مجرد محطة عابرة لكن هناك مباريات تتحول إلى نقطة انطلاق.

وبالنسبة لحمزة عبد الكريم يبدو أن ليلة الهاتريك الذى سجله مع فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة في مرمى مونت كارلو لم تكن مجرد تألق مؤقت بل خطوة أولى نحو مسار أكبر داخل واحد من أعظم أندية العالم.

ومع كل لمسة جديدة يقترب اللاعب من تحقيق هدفه الأكبر وهو تثبيت أقدامه في الفريق الأول لنادي برشلونة.

ولم يكن الانتصار الكبير الذي حققه فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة على مونت كارلو بنتيجة (9-0) مجرد نتيجة لافتة في سجل مباريات الفئات السنية بقدر ما حمل بين طياته رسالة واضحة عن ميلاد نجم جديد بدأ يلفت الأنظار داخل لا ماسيا.