دفاع سارة خليفة يطعن في اختصاص نيابة القاهرة الجديدة بنظر القضية

دفع المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، بعدم اختصاص نيابة القاهرة الجديدة ومحكمة الموضوع بنظر القضية، مؤكدًا أن الواقعة محل التحقيق حدثت بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، خارج نطاق ولايتهما القضائية.





والتمس الدفاع من هيئة المحكمة الاطلاع على أي قرار صادر من النائب العام بانتداب نيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، معتبرًا أن مباشرة التحقيق في قضية وقعت خارج حدود اختصاصها يمثل مخالفة قانونية تستوجب الوقوف عليها.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين، لاتهامهم بهتك عرض شاب وتعذيبه داخل منزل المتهمة الأولى.





وخلال المرافعة، قال ممثل النيابة العامة إن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – بحسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة هتك عرض المجني عليه والتعدي عليه بدنيًا ونفسيًا.





وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين ليسوا حديثي العهد بمخالفة القانون، مشيرًا إلى وجود معلومات جنائية وسجل سابق لبعضهم، فضلًا عن علاقات مشبوهة جمعت بينهم، مؤكدًا أنهم اتخذوا من منزل المتهمة الأولى مسرحًا لارتكاب الواقعة.





وأوضح أن المجني عليه كان يعمل سائقًا لدى المتهمة الأولى، إلا أنها – وفق ما ورد بالمرافعة – اشتبهت في تعاونه مع مأموري الضبط القضائي، فقررت، بالاشتراك مع باقي المتهمين، الانتقام منه، حيث قاموا بالتعدي عليه، وتجريده من ملابسه قسرًا، وتصويره، والاعتداء عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده، فضلًا عن إجباره على التلفظ بعبارات مسيئة تمس سمعته وأسرته، في واقعة وصفتها النيابة بأنها تعذيب بدني ونفسي بالغ القسوة.