نيران بلا هدنةفي لبنان.. تصعيد متعدد الجبهات يهدد بانفجار إقليمي

في مشهد يتكرر بوتيرة أكثر عنفًا وتعقيدًا، تتسع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط، من أحياء قطاع غزة المكتظة بالسكان إلى قرى الجنوب اللبناني الواقعة على خط التماس.

غارات جوية، طائرات مسيّرة، وقصف مدفعي لا يهدأ، جميعها ترسم ملامح مرحلة جديدة من التصعيد، تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي نحو واقع أكثر هشاشة وخطورة.

في غزة، لم تعد الضربات تقتصر على مواقع عسكرية، بل طالت مناطق مدنية وخيام نازحين، مخلفة قتلى وجرحى وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وعلى الجانب الآخر من الحدود، يعيش جنوب لبنان تحت وقع غارات مكثفة واشتباكات مباشرة، في ظل تحذيرات من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

وبين هدير الطائرات وتصريحات التصعيد، تتراجع فرص التهدئة، مع تمسك أطراف النزاع بشروط متباعدة، ما يطرح تساؤلات ملحّة: إلى أين تتجه هذه المواجهة؟ وهل المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من عدم الاستقرار طويل الأمد؟

طائرة مسيّرة إسرائيلية تقصف مدنيين في غزة.. تفاصيل

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، موضحًا أن طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وأضاف أن قصفًا آخر بطائرة مسيّرة استهدف مخيم البريج وسط القطاع، وأسفر عن سقوط شهيد وإصابات متفاوتة، فيما تتواصل الانتهاكات في شمال القطاع، خاصة في بيت لاهيا ومنطقة العطاطرة، حيث تتعرض خيام النازحين لإطلاق نار مباشر أدى إلى سقوط ضحايا.

وأشار إلى أن جنوب القطاع يشهد قصفًا مدفعيًا مكثفًا شرق خان يونس، إلى جانب استهدافات متكررة للمباني، فيما أصيبت سيدة فلسطينية برصاص الاحتلال غرب رفح، بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية على المناطق الساحلية.

الأمين العام لحزب الله يجدد موقفه الرافض للمفاوضات مع إسرائيل واستمراره في المقاومة

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، جدد رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدًا تمسكه باستمرار “المقاومة” والعمليات في الجنوب اللبناني ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح سنجاب أن قاسم شدد على أن أي تسوية يجب أن تتم عبر مفاوضات غير مباشرة، مستشهدًا باتفاقي ترسيم الحدود البحرية عام 2022 ووقف إطلاق النار في 2024، مؤكدًا أن استمرار العمليات مرهون بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأسرى اللبنانيين.

وأضاف أن هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع تصعيد عسكري إسرائيلي، حيث شن الطيران الحربي غارات مكثفة على بلدات في الجنوب، خاصة في صور والنبطية، وسط أنباء أولية عن سقوط ضحايا، دون إعلان رسمي حتى الآن، مع تحذيرات من تأثير التوترات على السلم الأهلي في لبنان.

تحت نيران الإخلاء.. غارات إسرائيلية مدمرة تمسح أحياءً في الجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، استهدفت بلدات بينها برج قلاويه ودبعال وشحور وبرعشيت وقانا، في قضائي صور وبنت جبيل، ما أسفر عن سقوط ضحايا وفق معلومات أولية، وذلك عقب إنذارات وجهت للسكان في وقت سابق.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن الغارات جاءت بعد موجة سابقة طالت مناطق أخرى مثل يحمر الشقيف وزوطر الشرقية والغربية، وسط تقارير عن اشتباكات مباشرة بين القوات الإسرائيلية وعناصر حزب الله في القطاع الشرقي للجنوب، لا سيما بين مرجعيون والنبطية، مع استمرار القصف على مدار الساعات الماضية.

وعلى الصعيد السياسي، أشار إلى أن نعيم قاسم جدد رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدًا دعم المسار الدبلوماسي غير المباشر لوقف إطلاق النار، مع التشديد على استمرار "المقاومة" في ظل عدم التزام إسرائيل بالاتفاقات، إلى جانب الدعوة لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة التوترات الداخلية.