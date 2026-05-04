أخبار العالم

صفقة عسكرية.. الإمارات تشتري 10 طائرات 390 ميلينيوم لدعم الدفاع الجوي

ناصر السيد

وقعت الإمارات عقد شراء صفقة طائرات من طراز C-390 ميلينيوم لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات.

وشهد منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الإماراتية التوقيع، خلال زيارته لجناح مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في فعاليات "اصنع في الإمارات" في نسخته الخامسة والتي أفتتحت فعالياته اليوم.

ووقّع من الجانب الإماراتي الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبوسكو دا كوستا جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة "إمبراير" للدفاع والأمن، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويشمل الاتفاق على شراء 10 طائرات، مع خيارات لشراء 10 طائرات إضافية مستقبلاً، وسيتم تطوير قدرات شاملة للصيانة والإصلاح والعَمرة "MRO" وخدمات الدعم ما بعد البيع لطائرة "سي-390 ميلينيوم"، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الدفاعية الوطنية ما من شأنه أن يدعم جهود توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز التكامل الصناعي داخل الدولة.

وتُعد هذه الصفقة أكبر تعاقد دولي منفرد لطائرة C-390 ميلينيوم، كما تمثل أول دخول للطائرة إلى منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس توافقها مع المتطلبات التشغيلية الحديثة للقوات الجوية في البيئات المعقدة ومتعددة التهديدات.

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

