وزير الخزانة الأمريكي: ترامب والرئيس الصيني ناقشا ملف إيران خلال مكالمات هاتفية

أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تناول خلاله الطرفان تطورات الملف الإيراني، إلى جانب قضايا دولية أخرى ذات اهتمام مشترك.



وأوضح الوزير أن المحادثات بين الجانبين تطرقت إلى سبل التعامل مع التحديات المرتبطة بإيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ما تم الاتفاق عليه أو طبيعة الخطوات المقبلة.



وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية حراكاً مكثفاً بشأن عدد من الملفات الإقليمية، في مقدمتها الملف الإيراني، وسط مساعٍ لتفادي أي تصعيد محتمل في المنطقة.