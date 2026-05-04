بعد تهديدات ترامب.. ميلوني تعلن موقفها تجاه سحب القوات الأمريكية من إيطاليا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم "الاثنين" رفضها التام لأي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا.

وقالت ميلوني للصحفيين في يريفان، عاصمة أرمينيا، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "إنه قرار لا يعود لي، وأنا شخصياً لا أوافق عليه"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت ميلوني أنها ستلتقي على الأرجح بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يتوجه إلى روما في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء محادثات، من بينها لقاء مع البابا ليو الثالث عشر.

كان ترامب قد أجاب الأسبوع الماضي، رداً على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن ستدرس سحب قواتها من إيطاليا وإسبانيا، بـ"ربما".

يُذكر أن الولايات المتحدة قررت مؤخراً سحب قواتها من ألمانيا.