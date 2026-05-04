الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء مواصلة كوريا الشمالية برامجها النووية والباليستية

أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" عن قلقها البالغ إزاء مواصلة كوريا الشمالية لبرامج أسلحتها النووية والباليستية، في الوقت الذي تخطط فيه البلاد لتحديث ترسانتها وتطويرها، جاء ذلك في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت "روزماري ديكارلو" إلى أن خطة التنمية العسكرية الخمسية الجديدة لكوريا الشمالية، التي بدأت هذا العام، تهدف إلى إدخال ترسانات سرية جديدة وأصول استراتيجية خاصة، بما في ذلك مجمعات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات تطلق من البر ومن تحت الماء.

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية واصلت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية طوال عام 2025 وأوائل العام الحالي، كما اختبرت الشهر الماضي أيضا صواريخ باليستية مزودة بما تسميه "رؤوسا حربية عنقودية ورؤوسا تحتوي على ألغام تشظية".

في غضون ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "زيادة خطيرة للغاية" في قدرة البلاد على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونجبيون النووي.

وأكدت أن مواصلة كوريا الشعبية الديمقراطية لبرامج أسلحتها النووية والباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، "ويقوض النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار".

وشددت على ضرورة التزام جميع الدول بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن في سياق علاقاتها مع كوريا الشمالية.

ودعت كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك مـعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضافت"روزماري ديكارلو"، "في هذا المنعطف الحرج من الضروري التأكيد على الحاجة الماسة لخفض المخاطر النووية، ومنع أي استخدام للأسلحة النووية، والعمل على القضاء عليها تماما".

وفيما يتعلق بالمشهد الأمني ​​الأوسع في شبه الجزيرة الكورية، قالت وكيلة الأمين العام إن الوضع لا يزال متوترا، وسط أنشطة عسكرية متصاعدة، ومسارات محدودة للحوار بين الكوريتين وعلى الصعيد الإقليمي، ومخاوف متزايدة بشأن احتمالية وقوع أخطاء في التقدير".

وأكدت أن السبيل الوحيد لخفض التوترات بشكل دائم وتبديد المخاوف يكمن في تحقيق سلام مستدام ونزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.