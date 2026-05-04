قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف حسم الجدل.. هل تشارك 3 أندية مصرية في دوري أبطال أفريقيا؟
الصلح خير.. كيف يقع الطلاق رسميا خلال أول 3 سنوات زواج؟
دفاع سارة خليفة يطعن في اختصاص نيابة القاهرة الجديدة بنظر القضية
4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة
الخارجية: استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة
وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: المساعدات الإنسانية من مصر تخفف من معاناة النازحين
نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026.. الرابط الرسمي هنا
محافظ الجيزة يبحث سبل دعم مصانع الطوب بالصف وتيسير في إجراءات التقنين
خسارة 300 جنيه في الجنيه الذهب.. هل يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر ؟
الشتاء راجع تاني.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأيام المقبلة
حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي غدا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري
رئيس هيئة التأمينات: نظام المعاشات سيعاني عجزا بحلول 2036 في هذه الحالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء مواصلة كوريا الشمالية برامجها النووية والباليستية

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
أ ش أ

 أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية "روزماري ديكارلو" عن قلقها البالغ إزاء مواصلة كوريا الشمالية لبرامج أسلحتها النووية والباليستية، في الوقت الذي تخطط فيه البلاد لتحديث ترسانتها وتطويرها، جاء ذلك في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت "روزماري ديكارلو" إلى أن خطة التنمية العسكرية الخمسية الجديدة لكوريا الشمالية، التي بدأت هذا العام، تهدف إلى إدخال ترسانات سرية جديدة وأصول استراتيجية خاصة، بما في ذلك مجمعات للصواريخ الباليستية العابرة للقارات تطلق من البر ومن تحت الماء.

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية واصلت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية طوال عام 2025 وأوائل العام الحالي، كما اختبرت الشهر الماضي أيضا صواريخ باليستية مزودة بما تسميه "رؤوسا حربية عنقودية ورؤوسا تحتوي على ألغام تشظية".

في غضون ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "زيادة خطيرة للغاية" في قدرة البلاد على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونجبيون النووي.
وأكدت أن مواصلة كوريا الشعبية الديمقراطية لبرامج أسلحتها النووية والباليستية يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، "ويقوض النظام العالمي لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار".

وشددت على ضرورة التزام جميع الدول بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن في سياق علاقاتها مع كوريا الشمالية.

ودعت كوريا الشمالية إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك مـعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأضافت"روزماري ديكارلو"، "في هذا المنعطف الحرج من الضروري التأكيد على الحاجة الماسة لخفض المخاطر النووية، ومنع أي استخدام للأسلحة النووية، والعمل على القضاء عليها تماما".

وفيما يتعلق بالمشهد الأمني ​​الأوسع في شبه الجزيرة الكورية، قالت وكيلة الأمين العام إن الوضع لا يزال متوترا، وسط أنشطة عسكرية متصاعدة، ومسارات محدودة للحوار بين الكوريتين وعلى الصعيد الإقليمي، ومخاوف متزايدة بشأن احتمالية وقوع أخطاء في التقدير".

وأكدت أن السبيل الوحيد لخفض التوترات بشكل دائم وتبديد المخاوف يكمن في تحقيق سلام مستدام ونزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق منه في شبه الجزيرة الكورية.

الأمين العام للأمم المتحدة إزاء كوريا الشمالية أسلحتها النووية والباليستية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

ترشيحاتنا

مولر

توماس مولر يعلق على قمة بايرن وباريس

علاء عبد العال

علاء عبد العال: نظام الدوري غير عادل.. وأزمة الأهلي في مدربيه

أرسنال

نصف نهائي مثير.. أحلام أرسنال تصطدم بواقعية أتلتيكو مدريد بأبطال أوروبا

بالصور

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة

ليلة رقص معاصر يختتم فعالياته بالقاهرة و يستعد للإسكندرية

مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”
مهرجان “ليلة رقص معاصر”

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد