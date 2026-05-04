ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا

تعقد وزارة الأوقاف، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بعدد (٢٧) مسجدًا، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 3 مايو الجاري حتى غدا الثلاثاء الموافق، عقب صلاة المغرب.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع الثقافي في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف؛ لتحقيق مقاصد الشريعة، وتقديم خطاب ديني رشيد، وتنفيذًا لمحاور الخطة الدعوية للوزارة، وعلى رأسها محور الاستمرار في مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومحور مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في: تراجع القيم والأخلاق، ومحور استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

كما يتناول الأسبوع الثقافي عددًا من الموضوعات التوعوية الهادفة، من أبرزها: قيمة العمل وأثره في بناء الفرد والمجتمع؛ حيث يتم إبراز العمل الجاد وأنه أساس نهضة الإنسان وركيزة استقرار المجتمعات وتقدمها، ووسيلة لإعمار الأرض وتحقيق التنمية.

كما يتناول موضوع "العمل شرف ومسئولية"؛ بما يؤكد أن العمل قيمة إنسانية ودينية سامية، يقوم على الأمانة والإتقان والإخلاص، ويعكس وعي الفرد بدوره تجاه نفسه ووطنه، وموضوع "بالعمل تُبنى الأوطان"؛ فمن خلاله يتضح أنَّ تقدم الدول لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها، وأن الإخلاص في العمل والإنتاج يمثلان طريقًا مباشرًا لبناء الوطن وتعزيز قوته.

ويستهدف الأسبوع الثقافي تقديم برامج دعوية وثقافية تثقيفية تسهم في غرس القيم الدينية والوطنية، وتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب وكافة شرائح المجتمع، وترسيخ روح الاجتهاد والمعرفة والإبداع، بما يحقق رسالة الوزارة في بناء الإنسان ونشر الفكر المستنير.