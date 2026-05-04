صواريخ باليستية.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم "الاثنين" أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليا، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

هجوم إيراني ضد الإمارات

وقبل وقت قليل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين عن رصد هجوم صاروخي انطلق من إيران حيث رصد 4 صواريخ وتم اعتراض 3 قبل الوصول.

وأوضحت الدفاع الإماراتية، أنه تم رصد عدد أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية.