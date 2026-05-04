النواب البحريني: المملكة حريصة على تنمية العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي

أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلَم حرص المملكة على تنمية العلاقات الوثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتوطيد العمل المشترك في كافة المسارات، وزيادة التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة، بما يعزز الأهداف والمصالح المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب رينهولد لوباتكا رئيس لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشاد المسلم، بالموقف المتضامن الذي أبدته دول الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، والحراك الدبلوماسي في المحافل الدولية من أجل فتح مضيق هرمز، وحماية الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، وصون مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن مملكة البحرين دعت باستمرار إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لتحقيق الاستقرار الدائم، مؤكداً أن الدبلوماسية لا يمكن أن تنجح في ظل تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة.