أقدام لاتعرف المستحيل.. أبطال جنوب سيناء يكتبون قصة نجاح في بطولة الجمهورية

سطّر فريق كرة القدم الخماسي لطلاب الصم وضعاف السمع «فرسان الإرادة» بمدرسة الأمل للتربية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء إنجازًا رياضيًا جديدًا، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على فريق محافظة القاهرة بنتيجة (2-1)، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكرة الخماسية لمدارس الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج، التي أُقيمت بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

وعكس هذا الفوز حجم الجهد المبذول من لاعبي الفريق، الذين ظهروا بروح قتالية عالية وأداء منظم طوال منافسات البطولة، ليحجزوا المركز الثاني في مجموعتهم، مؤكدين قدرتهم على المنافسة وتقديم مستويات مشرفة.

وجاءت مشاركة الفريق تحت إشراف رحاب محمد، مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وبمرافقة أسامة زين العابدين، منسق الأنشطة، وفتحي حسن علي، مدرب الفريق، ومحمد أنور، حيث لعب الجهاز الفني والإداري دورًا في إعداد اللاعبين فنيًا ومعنويًا، وهو ما انعكس بوضوح على أدائهم داخل الملعب.

من جانبها، أعربت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، مشيدةً بأداء اللاعبين وإصرارهم، مؤكدةً أن ما تحقق يُعد نموذجًا مُلهمًا لقدرة طلاب الصم وضعاف السمع على التميز، في ظل الدعم المستمر الذي توليه المديرية لدمجهم وتمكينهم في مختلف الأنشطة.

كما ثمّنت جهود القائمين على الفريق، مشيرةً إلى أن هذه النجاحات تعكس منظومة عمل متكاملة، وتسهم في رفع اسم جنوب سيناء في المحافل الرياضية، وترسيخ قيم العزيمة والانتماء بين الطلاب.