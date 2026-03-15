شراكة حكومية لدعم السياحة.. محافظ جنوب سيناء ووزير السياحة يبحثان تعزيز الجذب السياحي بشرم الشيخ

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز المقومات السياحية بمدينة شرم الشيخ وباقي المدن السياحية في جنوب سيناء.

حضر اللقاء أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات بوزارة السياحة والآثار، ومدير مكتب وزارة السياحة بمدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالقطاع السياحي.

وتناول الاجتماع بحث آليات زيادة معدلات الجذب السياحي إلى مدينة شرم الشيخ والمدن السياحية بالمحافظة، من خلال تنويع الأنماط السياحية المقدمة للسائحين، والتوسع في الترويج للمنتج السياحي المصري، إضافة إلى دعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز تجربة الزائرين.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والرؤى التي من شأنها زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى جنوب سيناء؛ من بينها التوسع في استقطاب العلامات التجارية العالمية في مجال المطاعم، وتقديم الأكلات المصرية بصورة عصرية وجاذبة للسائحين، فضلًا عن دعم سياحة التسوق من خلال تطوير مناطق التسوق، وإدخال أنماط جديدة من الأسواق تعكس الهوية المصرية وتوفر تجربة مميزة للزائرين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى تعزيز أنماط السياحة المختلفة والأنشطة ، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين، ورفع معدلات الإقامة بالمدن السياحية.

وفي ختام اللقاء، قرر المحافظ تشكيل لجان نوعية مشتركة تضم ممثلين عن المحافظة ووزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب عدد من المستثمرين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك لبحث التحديات التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة، وطرح المقترحات والحلول العملية التي تسهم في تطويره ودعم استدامة نموه.