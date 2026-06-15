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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيسة القومي للمرأة: معرض اصنع أخضر يجمع بين الإبداع والحفاظ على البيئة

رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح معرض “اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية
رئيسة القومي للمرأة تشارك في افتتاح معرض “اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم في افتتاح معرض “مبادرة اصنع أخضر” للفن الأخضر المستدام والحرف التراثية، والذي أقيم بمركز “كرمة بن هانئ” الثقافي بمتحف أحمد شوقي، بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور محمود حامد رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة عائشة بدوي مؤسس المبادرة، والزمتورة نسرين البغدادي نائبك رئيس المجلس، والدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس، ونشوى مصطفى القائم بأعمال المنسق الوطنى لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالفنون والبيئة.

وعلى هامش مشاركتها، أكدت أمل عمار أن المعرض يمثل نموذجاً ملهماً يجمع بين الإبداع الفني والحفاظ على البيئة وصون التراث، مشيرة إلى أن الثقافة والفنون تعدان قوة حقيقية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية.

وأشادت رئيسة المجلس بما تقدمه الفنانات والحرفيات المشاركات من نماذج متميزة للإبداع المصري القادر على تحويل الخامات والمواد المعاد تدويرها إلى منتجات ذات قيمة فنية واقتصادية، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على قيادة المبادرات والمشروعات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما أوضحت أن معرض “اصنع أخضر” يتكامل مع جهود الدولة في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على تشجيع السيدات والفتيات على المشاركة في المبادرات والمشروعات البيئية والابتكارية التي تسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزز دورها في دعم التحول نحو التنمية الخضراء.

وشهد المعرض عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والحرفية الصديقة للبيئة، التي اعتمدت على إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات فنية وإبداعية في مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف وأشغال الجلد الطبيعي

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة أمل عمار اصنع أخضر مبادرة اصنع أخضر

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