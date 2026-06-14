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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يشارك في تنظيم ملتقى توظيفي لخريجات برنامج رابحة بالمنيا

المجلس القومي للمرأة يشارك في تنظيم ملتقى توظيفي لخريجات برنامج "رابحة" بمحافظة المنيا
المجلس القومي للمرأة يشارك في تنظيم ملتقى توظيفي لخريجات برنامج "رابحة" بمحافظة المنيا
أمل مجدى

في إطار برنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر – رابحة"، والذي يُنفذ بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من الحكومة الكندية، شارك المجلس القومي للمرأة في تنظيم ملتقى توظيفي لخريجات البرنامج بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومديريتي العمل بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وشهد الملتقى حضور نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، و نرمين محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة بني سويف، وعدد من المقررات المناوبات وأعضاء فرعي المجلس بمحافظتي المنيا وبني سويف، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة المشاركة في تنفيذ البرنامج.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، أن ملتقى التوظيف لخريجات برنامج "رابحة" يمثل تتويجًا لجهود استمرت لسنوات من العمل والتدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد من أنجح البرامج التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التنمية الصناعية.

وأوضحت أن الملتقى يضم 80 فتاة من خريجات البرنامج بمحافظتي المنيا وبني سويف، بواقع 40 فتاة من كل محافظة، إلى جانب مشاركة 28 جهة وشركة توفر فرصًا حقيقية للتوظيف، مؤكدة أن الملتقى لا يمثل نهاية رحلة الدعم التي يقدمها البرنامج، بل يعد بداية جديدة نحو مستقبل مهني أفضل للفتيات.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يواصل دعمه الكامل لخريجات البرنامج، سواء من خلال المساعدة في الحصول على فرص العمل أو دعم الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من خلال التدريب على إعداد دراسات الجدوى واختيار المشروعات المناسبة لقدراتهن واحتياجات سوق العمل، مؤكدة أن أبواب المجلس وفروعه مفتوحة دائمًا أمام جميع فتيات برنامج "رابحة".

كما وجهت الشكر إلى كافة الجهات الشريكة والداعمة للملتقى، وعلى رأسها وزارة العمل بمحافظتي المنيا وبني سويف، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لاستضافتها فعاليات الملتقى، إلى جانب شركاء البرنامج من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدة أهمية استمرار الفتيات في تطوير مهاراتهن وقدراتهن لمواكبة المتغيرات المتسارعة واحتياجات سوق العمل.
وإختتمت " التلاوى " تصريحاتها بأن  الهدف من الملتقى توفير فرص عمل لخريجات برنامج "رابحة" من محافظتي المنيا وبني سويف، وربط المستفيدات بجهات التوظيف المختلفة، بما يعزز فرص التحاقهن بسوق العمل والاستفادة من المهارات والمعارف التي اكتسبنها من خلال البرنامج.

وفى ذات السياق تقدمت نارمين محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة بنى سويف بالحضور وممثلي الجهات الشريكة المشاركة في الملتقى، معربةً عن تقديرها لكافة الجهود التي بُذلت لإنجاح برنامج "رابحة"، وموجهة الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا وجميع الشركاء والداعمين للبرنامج.
وأشادت مقررة فرع المجلس بالمحافظة،  بما حققه برنامج "رابحة" من نتائج إيجابية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أن البرنامج نجح بمحافظة بني سويف منذ عام 2020 في الوصول إلى أكثر من 200 مستفيدة، من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية ساهمت في تنمية مهاراتهن وتعزيز فرصهن في الالتحاق بسوق العمل ، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمامًا كبيرًا بمحور التمكين الاقتصادي، من خلال إتاحة العديد من التدريبات المتخصصة في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي وتنمية المهارات المهنية والحياتية، بما يساهم في إعداد السيدات والفتيات وتأهيلهن للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

كما أوضحت أن المجلس يواصل جهوده في دعم صاحبات المشروعات من خلال توفير فرص التدريب والتسويق، إلى جانب العمل على ربط السيدات والفتيات بفرص العمل المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به محافظة بني سويف من مناطق صناعية واعدة تضم عددًا من كبرى المصانع والشركات، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة، بما يسهم في إتاحة المزيد من فرص التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات والقدرات النسائية

وفي ذات السياق، اكدت مروة علم الدين – القائمة بأعمال مكتب مصر - هيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على التزامها الراسخ بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال ضمان إتاحة فرص متكافئة أمام النساء للوصول إلى برامج تنمية المهارات والحصول على فرص عمل لائقة ومستدامة ، وذلك من  خلال برامج مثل برنامج «رابحة»، وبالتعاون مع شركائنا المنفذين، نعمل على دعم الشابات في اكتساب المهارات ذات الصلة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز سبل تواصلهن مع جهات التوظيف، بما يمكنهن من الحصول على فرص عمل كريمة.

ويُعد الملتقى أحد أنشطة محور "التدريب من أجل التوظيف" ضمن برنامج "رابحة"، حيث حصلت المستفيدات على برامج تدريبية متخصصة في التوجيه المهني وتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل، بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات جهات التوظيف المختلفة.

كما يتيح الملتقى للمستفيدات فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، والتعرف على متطلبات سوق العمل وإجراء المقابلات الشخصية، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة ويوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، ويسهم في تعزيز فرص مشاركة المرأة اقتصاديًا وتحقيق الاستقلال الاقتصادي لها.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود المجلس القومي للمرأة وشركائه لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، بما يسهم في تحسين جودة حياتها وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر إن تنفيذ برنامج  رابحة يتم من خلال المجلس القومي للمرأة بالشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة وجهاز تنمية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وبدعم من حكومة كندا

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