قومي المرأة يهنئ المصريات المدرجات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر مديري التسويق تأثيرا لعام 2026

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى المصريات اللاتي تم اختيارهن ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر مديري التسويق تأثيرًا في المنطقة لعام 2026.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التقدير الدولي يجسد ما تتمتع به المرأة المصرية من خبرات مهنية وقدرات قيادية متميزة، ويعكس الدور المتنامي الذي تؤديه في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والتنموية، بما يسهم في دعم جهود التنمية.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بالنماذج النسائية المصرية المشرفة التي تواصل تحقيق النجاحات في مؤسسات محلية وإقليمية كبرى، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة المصرية وقدرتها على المنافسة والتأثير في مختلف المجالات، متمنية لهن مزيدًا من النجاح والتقدم، واستمرار تحقيق الإنجازات التي تسهم في تعزيز حضور المرأة المصرية وترسيخ ريادتها في مختلف القطاعات محليًا وإقليميًا.

وضمت قائمة المصريات اللاتي تم اختيارهن ضمن التصنيف: دينا عطا الله، وفاطمة الجولي، ومي الجمال، ويسرا عبيدي، وجيهان الجولي، ودينا أبو طالب، وغادة حمودة، ونور الزيني.

كما شملت القائمة عددًا من الكفاءات المصرية اللاتي يشغلن مناصب قيادية في مؤسسات إقليمية بارزة، من بينهن جاكلين البغدادي، وبسنت فؤاد إسماعيل، وكارولين تكلا، وهانيا أحمد سري.