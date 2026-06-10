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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لـ"يونيسف" في مصر

المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لـ"يونيسف" في مصر
المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لـ"يونيسف" في مصر
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في مصر، وذلك بحضور ناتالى روسى  رئيسة منظمة اليونسيف فى مصر  والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة والمستشارة سالى الصعيدى مستشارة وزير العدل لشؤؤن حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمستشار هشام جعفر مساعد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الخاص والمستشارة ايرينى زيادة المحامى العام  والنائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس امناء مؤسسة شباب القادة ، وعدد من ممثلي المنظمة والشخصيات العامة والإعلامية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهنئتها للفنانة دنيا سمير غانم بمناسبة تجديد تعيينها، مشيدةً بدورها المجتمعي وجهودها في دعم قضايا الأطفال والشباب ونشر الوعي بحقوق الطفل، مؤكدةً أهمية الدور الذي تقوم به الشخصيات العامة في مساندة القضايا التنموية والإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي بها.

وأكدت رئيسة المجلس أن دعم قضايا الأطفال والفتيات يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل المجتمع، مشيرةً إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الوطنية والدولية والشخصيات المؤثرة من أجل نشر الرسائل التوعوية الإيجابية وتعزيز قيم الحماية والتمكين والتنمية.

ويأتي تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة للنوايا الحسنة تقديراً لإسهاماتها المستمرة في دعم حقوق الأطفال ومشاركتها في العديد من المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة الأطفال وتعزيز فرصهم في التعليم والحماية والنماء.

وفي ختام الاحتفالية، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية لدعم قضايا الطفولة والشباب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

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