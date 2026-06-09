المجلس القومي للمرأة يبحث مع كلية ثندربيرد العالمية تعزيز التعاون

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، وفدًا من كلية ثندربيرد للإدارة العالمية التابعة لجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتورة شارلا غريفي-براون، المديرة العامة وعميدة الكلية، وبحضور الدكتور محمد السحيمي، المدير التنفيذي الأول لتطوير الأعمال العالمية، إلى جانب ممثلين عن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء قدرات المرأة وتنمية مهاراتها وإعداد القيادات النسائية في مختلف القطاعات.

وفي مستهل اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بالوفد، مؤكدة أن ما حققته المرأة المصرية من تقدم خلال السنوات الأخيرة جاء في ظل دعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية، التي أولت ملف تمكين المرأة اهتمامًا غير مسبوق، وعملت على تعزيز مشاركتها في مختلف مجالات العمل الوطني، بما انعكس في زيادة تمثيلها في مواقع القيادة وصنع القرار، وترسيخ دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

وشددت رئيسة المجلس على أهمية الاستثمار في بناء قدرات المرأة المصرية وإعداد القيادات النسائية، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدولة المصرية، مؤكدة أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتأهيل المرأة لمتطلبات المستقبل، وخاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

كما أكدت حرص المجلس على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتطبيقية المتقدمة التي تمتلكها كلية ثندربيرد في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار وتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في تطوير برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة السيدات والفتيات، وتعزيز جاهزيتهن للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية المجلس القومي للمرأة الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وبناء كوادر نسائية مؤهلة وقادرة على قيادة التغيير والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة شارلا غريفي-براون عن سعادتها بزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف على جهوده الرائدة في دعم المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، مؤكدة حرص كلية ثندربيرد على توسيع آفاق التعاون مع المجلس في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وبناء القيادات وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء قدرات النساء والفتيات في مجالات المستقبل.

كما أشادت بما حققته المرأة المصرية من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أهمية الاستثمار في تنمية مهارات النساء والفتيات في المجالات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز جاهزيتهن للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي في إطار رؤية مصر 2030، من خلال تطوير برامج تدريبية ومبادرات مشتركة في مجالات القيادة والابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل والمنافسة في الاقتصاد العالمي.

يُذكر أن كلية ثندربيرد للإدارة العالمية تُعد إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة عالميًا في مجالات الإدارة العالمية والقيادة والابتكار، وتحظى بسمعة دولية متميزة في إعداد القيادات وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية، من خلال برامجها التعليمية والتدريبية المتخصصة في التكنولوجيا والتحول الرقمي وريادة الأعمال.