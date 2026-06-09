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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يشارك في افتتاح معرض أرشيف للفنانة خلود حسني بدار الأوبرا المصرية

المجلس القومي للمرأة يشارك في افتتاح معرض "أرشيف" للفنانة خلود حسني بدار الأوبرا المصرية
المجلس القومي للمرأة يشارك في افتتاح معرض "أرشيف" للفنانة خلود حسني بدار الأوبرا المصرية
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة في افتتاح معرض "أرشيف" للفنانة التشكيلية والمعالجة بالفن خلود محمد حسني، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية بقاعة صلاح طاهر، حيث شاركت المهندسة هدى منصور عضو المجلس، نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الافتتاح بحضور نخبة من الشخصيات العامة والقيادات الثقافية والفنية والأكاديمية.

وخلال الافتتاح، أشادت المهندسة هدى منصور بالمستوى الفني المتميز للمعرض وما يقدمه من رسالة إنسانية تعكس أهمية الفن كوسيلة للتعبير والدعم النفسي، مؤكدة أهمية دعم المبدعات المصريات وإبراز إسهاماتهن في المجالات الثقافية والفنية المختلفة، بما يسهم في تعزيز مكانة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع.

ويُعد معرض "أرشيف" المعرض الفردي الحادي عشر في المسيرة الفنية للفنانة خلود حسني، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تستكشف العلاقة بين الذاكرة والجسد، وتتناول أثر التجارب الإنسانية المختلفة وما تتركه من بصمات نفسية ووجدانية عبر الزمن، من خلال رؤية فنية تجمع بين العمق الإنساني والطرح الجمالي.

والجدير بالذكر أن الفنانة خلود محمد حسني تجمع بين الممارسة الفنية والدراسة الأكاديمية والعلاج بالفن، وأسست منصة "شباكها" كأول منتدى للعلاج بالفن يهدف إلى دعم الصحة النفسية للمرأة من خلال الفنون البصرية، كما شاركت في العديد من المعارض والفعاليات الفنية داخل مصر وخارجها، وحصدت عددًا من الجوائز والتكريمات تقديرًا لإسهاماتها في مجال الفن والعلاج بالفن ودعم قضايا المرأة وتمكينها.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والفنون وتعزيز قيم الإبداع والجمال، وإبراز دور الفن في دعم الصحة النفسية والتعبير عن التجارب الإنسانية، بما يسهم في بناء الوعي المجتمعي وإثراء الحركة الثقافية والفنية.

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