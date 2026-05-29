القومي للمرأة ينظم معسكرًا تدريبيًا لتعزيز دور القيادات الدينية في التوعية بالقضايا السكانية

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، نظم المجلس القومي للمرأة معسكرًا تدريبيًا بعنوان «دور القيادات الدينية في مناهضة العنف ضد المرأة وختان الإناث»، وذلك ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار برنامج إعداد الدعاة والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة.

استهدف المعسكر 34 من القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز دورهم في التوعية بالقضايا السكانية والصحية، والتصدي لمظاهر العنف ضد المرأة، وعلى رأسها جريمة ختان الإناث، واستمر على مدار ثلاثة أيام.



وأكدت الأستاذة ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس، أن المعسكر يأتي في إطار جهود المجلس لنشر الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة، مشيرة إلى أهمية دور القيادات الدينية كشركاء فاعلين في تصحيح المفاهيم المغلوطة ودعم الرسائل التوعوية داخل المجتمع.

وأضافت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تنمية مهارات الأئمة والقساوسة في التواصل المجتمعي والتأثير الإيجابي، بما يسهم في دعم قضايا المرأة وحماية الأسرة المصرية.

وتضمن المعسكر عددًا من المحاضرات والأنشطة التفاعلية، شملت تدريبات عملية ومناقشات نفسية ومجتمعية، إلى جانب جلسات حول إعداد القائد المؤثر، وآليات التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والصحة النفسية، وختان الإناث.

ويأتي المعسكر ضمن سلسلة من المعسكرات التدريبية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة لرفع وعي القيادات الدينية بمخاطر العنف ضد المرأة وختان الإناث، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة الحماية والدعم داخل المجتمع.