مقررة قومي المرأة بكفر الشيخ تشارك بورشة مشروعات ريادة الأعمال الزراعية



محمود زيدان

 شاركت  الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، في فعاليات افتتاح “ورشة عمل التدريب المتخصص في تخطيط الأعمال والجدوى المالية لمشروعات ريادة الأعمال الزراعية”، والتي أُقيمت بفندق سيتي كلوب City Club بمدينة كفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن مشروع “تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر”.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الدولة المصرية لدعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، وتحت رعاية الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشبخ والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع، والدكتورة وفاء عبد الرشيد خبير ريادة الأعمال والمشروعات الزراعية، والمهندس عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، والدكتور أحمد حمدي، منسق المشروع بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب عدد كبير من السيدات والفتيات المتدربات ورواد الأعمال الزراعيين المشاركين في البرنامج التدريبي.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر خلال كلمتها أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف تمكين المرأة، وخاصة المرأة الريفية، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية داخل القرى والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على النجاح والإبداع وإدارة المشروعات وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد قضية اجتماعية، بل أصبح أحد أهم محاور التنمية الشاملة، لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة، وزيادة دخل الأسرة، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، مؤكدة أن التدريب والتأهيل يمثلان حجر الأساس لتحويل الأفكار الريادية إلى مشروعات ناجحة قادرة على الاستمرار والمنافسة.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات الشريكة، في تنفيذ برامج تنموية متخصصة تستهدف دعم المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال نشر مفاهيم الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية، ورفع كفاءة الشباب والسيدات في مجالات التخطيط المالي والإداري والتسويق وإدارة المشروعات.

كما أكدت أن جامعة كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة يحرصان دائمًا على تقديم الدعم الكامل للمبادرات التنموية التي تستهدف المرأة والشباب، انطلاقًا من الإيمان بأهمية بناء الإنسان المصري وتأهيله علميًا ومهنيًا ليصبح قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المعاصرة.

وشهدت الورشة تنفيذ عدد من الجلسات التدريبية المتخصصة التي تناولت إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل الأسواق، والتخطيط المالي، وآليات التسويق، وإدارة المخاطر، بما يساعد المشاركات والمشاركين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتمويل. كما تضمنت الورشة مناقشات تفاعلية وعروضًا للمشروعات الريادية التي تنوعت بين الزراعة المحمية، وإنتاج الشتلات، والزراعة المائية، وتدوير المخلفات الزراعية، وإنتاج الأعلاف والكمبوست، والتصنيع الغذائي، ومشروعات النحل، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية داخل القرى المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبها، أشادت السيدات والفتيات المشاركات بالمحتوى التدريبي المتميز للورشة، مؤكدات أهمية هذه البرامج في تنمية مهاراتهن وقدرتهن على بدء مشروعات صغيرة تحقق لهن الاستقلال الاقتصادي وتساعد في تحسين مستوى معيشة أسرهن.

وفي ختام الفعاليات، وجهت الدكتورة أماني شاكر، خالص الشكر والتقدير إلى منظمة الفاو، ووزارة الزراعة، والقائمين على المشروع، وكافة الجهات الداعمة والمشرفة على البرنامج التدريبي، مثمنة الجهود المبذولة لإنجاح هذه المبادرات التنموية، ومتمنية لجميع المشاركات والمشاركين دوام النجاح والتوفيق، وأن تكون هذه الورشة خطوة حقيقية نحو إطلاق مشروعات رائدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمحافظة كفر الشيخ.

