محافظ كفر الشيخ: محو أمية 17 ألفًا و368 مواطنا خلال 6 أشهر

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع كفر الشيخ خلال الفترة من أول يناير 2026 حتى الآن.

وأشاد المحافظ بما تحقق من إنجازات ملموسة في ملف محو الأمية، تمثلت في محو أمية 17368 مواطنًا خلال دورتي يناير وأبريل 2026، مما ساهم في خفض نسبة الأمية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه تم تنفيذ 16 قافلة توعوية بمراكز ومدن قلين، ومطوبس، وبيلا، والحامول، والرياض، وسيدي سالم، وكفرالشيخ، وفوه، ودسوق، وسيدي غازي، بمشاركة الوحدات المحلية، وجامعة كفر الشيخ، ومديريات الأوقاف، والصحة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والزراعة، بهدف نشر الوعي بأهمية التعليم وخطورة الأمية على الفرد والمجتمع، مع عقد امتحانات فورية لمن يجيدون القراءة والكتابة، وتسليم شهادات للمتحررين من الأمية.

أضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تنفيذ 13 ندوة توعوية تناولت عددًا من القضايا المهمة، منها المواطنة والانتماء، ومقاومة الشائعات، والتعايش مع البيئة الرقمية، والخضرنة نحو تنمية مستدامة، وخطورة الزيادة السكانية، والزواج المبكر، وختان الإناث، واحترام الآخر، وإنجازات الدولة المصرية، وأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

أكد محافظ كفر الشيخ، التوسع في فتح الفصول النظامية بالتعاون مع الجهات الشريكة، حيث تراوح عدد الفصول بين 900 و1000 فصل بكل دورة امتحانية، بإجمالي 951 فصلًا و9266 دارسًا، إلى جانب تسليم 500 شهادة للمتحررين من الأمية الذين تقدموا للحصول على شهادات محو الأمية.

لفت محافظ كفر الشيخ إلى نجاح فرع الهيئة لأول مرة في ملف ذوي الهمم والأحداث، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تم فتح فصول دراسية داخل المؤسسات، وعقد امتحانات فورية للمستفيدين في أماكن إقامتهم، ما أسفر عن محو أمية 78 فردًا من هذه الفئات، وتسليمهم شهادات معتمدة داخل المؤسسات التابعة لهم.

نوه محافظ كفرالشيخ إلى المشاركة في جميع الندوات والقوافل الإعلامية الخاصة بمبادرتي «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، مع إبراز دور الهيئة في تحرير المواطنين من الأمية، وعقد امتحانات فورية للمستفيدين، وتسليم شهادات للمتحررين من الأمية خلال تلك القوافل.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى التعاون المثمر مع القوات المسلحة في دعم مشروع محو الأمية من خلال فصول المساهمة إلى جانب التعاون مع جامعة كفرالشيخ من خلال مشاركة طلاب الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، بما يسهم في زيادة مشاركة الطلاب وتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع.

جاء ذلك تحت إشراف إبراهيم غنيم، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع كفر الشيخ.