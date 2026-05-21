إصلاح خط مياه 600 بقرية شابة في كفر الشيخ| صور

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، عن الانتهاء من إصلاح خط مياه 600 طريق دسوق كفر الشيخ العام أمام الجمعية الزراعية بشابة وإعادة تشغيل المحطة، بالتنسيق مع مدير عام منطقة مياه دسوق المهندس هاني البسيوني.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة بالكسر المفاجئ بخط المياه بقرية شابة.

وأشار إلى أنه كما تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد قرية كفر الخير التابعة للوحدة المحلية بمحلة دياي قطر 10 بوصة وتغيير ماسورة بطول 6 أمتار، وتم التعامل الفوري والدفع بفرق الصيانة للانتهاء من الإصلاح وإعادة كفاءة التشغيل.

جاء ذلك بإشراف نواب رئيس المدينة؛ أحمد المصري، وليد فلفل، وبحضور مدير منطقة مياه دسوق المهندس هاني البسيوني وفريق العمل المعاون، ورئيس قرية شابة وائل جمعة، ورئيس قرية محلة دياي وائل بندق.