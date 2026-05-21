استعدادًا لعيد الأضحى.. تكيثف أعمال النظافة والتجميل بشوارع كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، استمرار تنفيذ أعمال دهان البلدورات والأرصفة والجزيرات الوسطى بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة كفرالشيخ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» التي تستهدف تحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة وإظهار عاصمة المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ، بالاهتمام المستمرذ بأعمال التجميل والتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الأعمال استكمال دهان البلدورات بطول عدد من المحاور والشوارع الحيوية، مع رفع كفاءة الأرصفة والجزيرات الوسطى وإعادة المظهر الجمالي للشوارع، بما يساهم في تحقيق الشكل الحضاري وتحسين الرؤية العامة وإضفاء الطابع الجمالي بعدد من المناطق الحيوية، حيث تواصل فرق العمل الميدانية جهودها اليومية للانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

كما تابع المهندس أحمد عيسى، أعمال الدهانات والتجميل الجارية بمختلف قطاعات المدينة، مؤكدًا استمرار العمل ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» بشكل يومي للوصول إلى أفضل مستوى من النظافة والتجميل وتحسين البيئة العامة بالشوارع والميادين، تنفيذًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ بمتابعة أعمال التطوير والتجميل بشكل مستمر ورفع كفاءة كافة المناطق بمدينة كفرالشيخ.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة شاملة تنفذها رئاسة مركز ومدينة كفرالشيخ لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر العام وإعادة الوجه الحضاري لعاصمة المحافظة، مع استمرار المتابعة الميدانية للأعمال الجارية والتوسع في تنفيذ أعمال الدهانات والتجميل بعدد من الشوارع تباعًا خلال الفترة المقبلة.