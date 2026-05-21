محافظ الفيوم يودع حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة

ودع محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، حجاج بيت الله الحرام، من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج للعام 1447 هجرية - 2026

وقدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية للحجاج المغادرين، متمنياً لهم حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، موجهاً بتوفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية كاملة، لأداء مناسكهم في يسر، لما للحج من مشقة وجهد، مشدداً على مرافقي البعثة، مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم, وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وطالب محافظ الفيوم الحجاج بأن يمتثلوا لتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وعدم التزاحم حتى نهاية الرحلة ويعودوا إلى أرض الوطن بسلامة الله، وأن يعملوا على استغلال القيم الروحية فى آداء المناسك، فالحجيج هم ضيوف الرحمن، مطالباً إياهم بأن يكونوا سفراء لمصرنا الحبيبة طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يدعوا لمصر ومحافظة الفيوم بالخير، وأن يحفظ الله البلاد من كل مكروهٍ وسوء.

ووجه "غنيم" عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أن مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، مطالباً الجميع بالانضباط في عمليات الذهاب والإياب إلى الحرمين لأداء الصلوات، والتحرك من خلال المشرف وبشكل جماعي، وانتظام تلقي العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض المزمنة، والالتزام بتعليمات المشرفين والبعثات المرافقة لهم من قبل وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة، والداخلية، معرباً عن بالغ شكره لكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية التي ساهمت بشكل إيجابي في هذا الحدث.

وأوضحت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم الدكتورة إنجى حسن، أن إجمالي عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ 1492 شخصاً، وبلغت حصة المحافظة 497 حاجاً وحاجة، تم اختيارهم من خلال القرعة الإلكترونية التي أجريت بمبنى وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم اختيار 11 مشرفاً لمرافقة الحجيج، تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأضافت أنه تم تقسيم الحجاج لعدد 11 مجموعة، كل مجموعة 45 حاجاً وحاجة، وتم توفير مشرف لكل مجموعة، لافتة إلى أنه تم عقد عدة لقاءات وندوات للحجاج، لتعريفهم بمناسك وأركان الحج، كما تم شرح الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم للأراضي المقدسة، وتوجيههم نحو المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، حتى انتهائهم من أداء فريضة الحج.