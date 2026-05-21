زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب كامبي فليجري بجنوب إيطاليا وإغلاق المدارس

وقع زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة كامبي فليجري الواقعة غرب نابولي في جنوب إيطاليا.

وأوضح المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين – في بيان صادر اليوم /الخميس/ - أن الزلزال كان مركزه في خليج باكولي وعلى عمق حوالي 3 كيلومترات.

وشعر سكان نابولي والبلدات المحيطة بالزلزال وسط حالة من الخوف وخرج العديد من الأشخاص إلى الشوارع كإجراء احترازي، ولم ترد أية تقارير عن أضرار أو إصابات.

وقامت المدارس الحكومية والخاصة بالعديد من البلدات بالإغلاق، وباشرت السلطات المحلية على الفور بتفعيل عمليات التدقيق في المباني العامة والمدارس.

وأعلنت هيئة النقل في نابولي عن توقف مؤقت لعدد من الخطوط لإجراء عمليات فحص عقب الزلزال، وتعليق خط مترو نابولي رقم 2 مؤقتا.