الفارس الأبيض يعود.. رد فعل مفاجئ من حفيظ دراجي بعد تتويج الزمالك بالدوري

علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي، على تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الإنجاز جاء بعد موسم صعب ومثير حتى الجولة الأخيرة.

وقال دراجي عبر حسابه علي إكس، إن نادي الزمالك تُوّج بطلاً للدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، مشيرًا إلى أن التتويج أعاد “الفارس الأبيض” إلى منصة البطولات المحلية بعد صراع قوي حتى النهاية.

وأضاف أن الموسم شهد منافسة كبيرة حتى الجولة الأخيرة، التي حسمت اللقب لصالح الزمالك بعد أداء حاسم في الأمتار الأخيرة.

وفي سياق آخر، أشار دراجي إلى خروج نادي الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، معتبرًا أن ذلك يمثل حدثًا لافتًا لجماهير القلعة الحمراء، بعد سنوات طويلة من الحضور المستمر في البطولة القارية، التي تُعد الأهم في القارة الأفريقية.

الزمالك يتوج بطلا للدورى

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.