تحول جذري.. التعليم تعلن تطوير 94 منهجًا وخفض الكثافات وإنهاء عجز المعلمين

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن أبرز ملامح خطة تطوير منظومة التعليم في مصر، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية.

خفض الكثافات الطلابية

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة «القاهرة والناس»، أن أحد أهم الإنجازات التي تحققت مؤخرًا يتمثل في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن تقارير صادرة عن اليونيسف أظهرت وصول متوسط عدد الطلاب في الفصل بالمرحلة الابتدائية إلى نحو 41 طالبًا، مقارنة بأعداد أكبر في سنوات سابقة، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في بيئة التعلم.

وأضاف أن أزمة العجز في أعداد المعلمين للمواد الأساسية تم التعامل معها من خلال عدة مسارات، من بينها التعيين عبر مسابقة 30 ألف معلم، إلى جانب الاستعانة بنظام الحصة، والاستفادة من المعلمين المؤهلين لسد الاحتياجات داخل المدارس.

تطوير المناهج الدراسية

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن تطوير المناهج الدراسية يأتي على رأس أولويات العمل، موضحًا أنه يجري حاليًا تحديث 94 منهجًا دراسيًا ضمن خطة شاملة لتحديث المحتوى التعليمي بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأكد أن مؤسسات دولية، من بينها اليونيسف، أشادت بالجهود المبذولة في قطاع التعليم، واعتبرت أن ما يشهده النظام التعليمي في مصر يمثل تحولًا ملحوظًا وإصلاحًا هيكليًا خلال الفترة الأخيرة.

عودة الطلاب إلى المدارس

وشدد زلطة على أن عودة الطلاب إلى المدارس بشكل منتظم وواسع تُعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، لافتًا إلى أن جهود التطوير مستمرة لضمان استدامة التحسن ورفع جودة التعليم في جميع المراحل.