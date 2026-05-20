أيمن عبدالغني يهنئ شيخ الأزهر باعتماد 164 معهدا من الهيئة القومية لجودة التعليم

هنأ الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة اعتماد 164 معهدًا أزهريًّا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الشيخ أيمن عبد الغني: «أتقدم بخالص التهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة اعتماد ١٦٤ معهدًا أزهريًّا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو إنجاز يعكس الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل من فضيلته لتطوير التعليم الأزهري والارتقاء بمنظومة الجودة، حتى أصبحت المعاهد الأزهرية نموذجًا متميزًا في الأداء والانضباط وتحقيق معايير الاعتماد».

كما توجه الشيخ أيمن عبد الغني بخالص التقدير إلى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية والعاملين به، ورؤساء المناطق الأزهرية، وشيوخ المعاهد، والإدارة الهندسية، وكل من أسهم بإخلاصه وجهده في تحقيق هذا النجاح المشرف، مؤكدًا أنه ثمرةٌ للعمل الجماعي والتفاني في خدمة الأزهر الشريف ورسالته السامية.

واختتم الشيخ أيمن عبد الغني تدوينته قائلًا: «نسأل الله تعالى أن يوفِّق أزهرنا الشريف، بقيادة مولانا فضيلة الإمام الأكبر، إلى مواصلة مسيرته العلمية والدعوية والتعليمية، وأن يديم عليه ريادته ومكانته، وأن يبارك في جهود أبنائه المخلصين في خدمة وطنهم وأمتهم".