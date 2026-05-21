ترامب: لن نخفف العقوبات المفروضة على إيران حتى يتم توقيع اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن توافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران؛ حتى توقع طهران اتفاقا مع واشنطن.

وفي تحديده لموقف الإدارة الأمريكية في المفاوضات الجارية حول حل النزاع مع إيران، أضاف ترامب “إن واشنطن لن تخفف القيود الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل دائم؛ إلا بعد توقيع الأطراف على اتفاق نهائي”.

وواصل الرئيس الأمريكي: "لن أوافق على أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران حتى يوقعوا على الاتفاق.. بمجرد توقيعهم على الاتفاق؛ يمكننا إعادة بناء هذا البلد وجعله مكانا جيدا حقا للناس، لكن لا، نحن لم نعرض عليهم أي شيء من هذا القبيل".