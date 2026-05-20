«فلوس بابا» تجمع أحمد سعد والمغربي ديسكنت في تعاون جديد

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية خلال الأيام المقبلة، والتي تحمل اسم «فلوس بابا»، في تعاون جديد يجمعه بالمطرب المغربي ديسكنت، وذلك بعد حالة النشاط الفني الكبيرة التي يعيشها سعد مؤخرًا.

وشوّق أحمد سعد جمهوره للأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بعدما نشر صورة تجمعه بديسكنت، وعلق عليها بكلمات قصيرة أثارت تفاعل متابعيه، قائلًا: «فلوس بابا.. قريبًا»، في إشارة إلى اقتراب موعد طرح الأغنية رسميًا، والمقرر إطلاقها يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من المفاجآت الفنية التي يحضر لها أحمد سعد خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما أعلن مؤخرًا عن مشروع غنائي ضخم يقوم من خلاله بطرح 5 ألبومات دفعة واحدة، في خطوة مختلفة وغير معتادة داخل الساحة الغنائية العربية.

وأوضح أحمد سعد، في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، أن كل ألبوم من الألبومات الخمسة سيحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا، ليقدم من خلالها ألوانًا متنوعة تناسب جميع الأذواق، حيث يضم المشروع ألبومًا يغلب عليه الطابع الحزين، وآخر بإيقاعات مرحة ومبهجة، بالإضافة إلى ألبوم كلاسيكي مستوحى من زمن الفن الجميل وأعمال كبار نجوم الطرب مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

كما أشار إلى تقديم ألبوم يعتمد على التوزيعات الأوركسترالية، إلى جانب ألبوم آخر بطابع موسيقى إلكترونية وإيقاعات سريعة تشبه الأجواء التي حقق بها نجاحات كبيرة في أغنيات مثل «وسع وسع».

ومن ناحية أخرى، كان أحمد سعد قد عبّر عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققته أغنيته الأخيرة «مكسرات»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الموسيقى المختلفة.

وأكد أحمد سعد، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن النجاح أصبح يمثل له مسؤولية كبيرة وهواجس مستمرة حول كيفية الحفاظ على هذا النجاح وتقديم أعمال جديدة بنفس المستوى، مشيرًا إلى أنه كان يفكر كثيرًا في الخطوة التالية بعد سلسلة اختياراته الفنية الأخيرة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياته الماضية.