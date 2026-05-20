وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه السعودي والقطري التطورات الإقليمية

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، و الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، يوم الأربعاء ٢٠ مايو الجاري.

تناول الاتصالان التنسيق المستمر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المشتركة لاحتواء حالة التوتر الراهنة وخفض التصعيد، حيث أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين عن التقدير لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات اوسع.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الامريكى - الايرانى حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي.

وأعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على أهمية الاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.